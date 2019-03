El Madrid ficha felicidad

Zidane es esa clase de tipo que aparece en un velatorio y a la gente le da un poco igual sus muertos. No porque sea la alegría de la huerta, sino porque con él puede pasar cualquier cosa. No es un revolucionario de la táctica, no es un entrenador de método. Es alguien que tiene la virtud de hacer que las cosas funcionen sin que nadie se pregunte mucho por qué. En el Madrid no gustan mucho los porqués. El Madrid es un club en el que las cosas suceden, por eso yo creo que Zidane y el Madrid se necesitan, porque son pura mística, y en la mística crees o no crees, no te obliga a nada más. Eso es muy malo cuando pierdes y muy guay cuando ganas, con la ventaja de que con Zidane sabemos sobre todo lo segundo.

