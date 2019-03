"Juegos de Tronos ha sido la tormenta perfecta"

Si te dicen HBO todo el mundo piensa en "Juego de Tronos", cuya octava y definitiva temporada arranca el próximo 15 de Abril. " Esta serie marcará un antes y un después no solo en la plataforma sino en la ficción de todo el mundo", afirma Miguel Salvat, responsable de contenido original de HBO España, "pero estoy seguro que tras esta serie vendrán otras muchas". Un dato: el pasado día 5 se mostraron casi dos minutos de la nueva temporada y en 24 horas fue visto 81 millones de veces, un récord para la plataforma. Nuestro país es una pieza más del engranaje internacional de la plataforma que tiene una estrategia de producción local con el objetivo de crear series que funcionen y que después tengan un recorrido internacional. "No queremos producir series sin más, tenemos presión pero no prisa. No estamos en el negocio del volumen y para eso hay que hacer pocas series. Preferimos producir menos pero estar encima del producto porque nos jugamos mucho", nos dice Miguel Salvat .

Un punto de vista, una forma nueva de tocar temas, y evolución en sus personajes son las características de las series de la plataforma. Y así será "Patria", el primer proyecto que llevará a cabo HBO España que se suma a los proyectos de Alex de la Iglesia e Isabel Coixet. La adaptación de la novela de Aramburu se anunció en 2017 y ha estado todo el año pasado trabajando en los guiones, " la serie está en la última etapa de pre producción y en unos días se comenzará el rodaje pero fecha de estreno no tenemos aún".