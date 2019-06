Phi Beta Lambda 1x25 | Universal Pacoche

PBL 1x25 | El programa que si viajara e hiciera noche lo haría buscando el mejor Pacoche para alojarse.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos y Jorge Yorya.



Wikipedia de Robin Williams, el cómico con el que arrancamos el programa. https://es.wikipedia.org/wiki/Robin_Williams



La intro de Digimon, que no tiene nada que ver pero que sigue siendo un temazo.

https://youtu.be/UXwunDD5Lm8



En el próximo programa en "Thank you for this beautiful comedy" comentamos el nuevo especial de Ken Jeong, "You Complete Me, Ho"

Lo tienes aquí mismo → https://www.netflix.com/title/80244853



La Llama Store, la maravillosa tienda de Barcelona especializada en comedia que patrocina la sección de Yorya.

https://lallamastore.com/



