Phi Beta Lambda | 1x27 | Cartas y tartas

PBL 1x27 | El programa de los magos y los reposteros.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos y Jorge Yorya.

Wikipedia de Tommy Cooper, el cómico con el que arrancamos el programa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Tommy_Cooper

Muerte de Tommy Cooper. Esto es heavy eeh. Se muere. Si lo quieres ver aquí está pero uff...

https://youtu.be/keHgiV8CsjY

"Me vendieron oveja por perro". Este vídeo os lo recomiendo ver después del de la muerte de Tommy Cooper para nivelar un poco el buen rollo.

https://twitter.com/monchitoff/status/1102326195734134784

"Parks and Recreation", la serie de Aubrey Plaza en la que también está Chris Pratt bastante fanegas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Parks_and_Recreation

"El Libro de Gila", editado por Jorge de Cascante.

https://www.blackiebooks.org/catalogo/el-libro-de-gila/

Hoy en "Thank you for this beautiful comedy" hemos hablado de "Double Negative" de Ari Shaffir. Puedes verlo en Netflix.

https://youtu.be/grVmc_hi2qQ

La Llama Store, la maravillosa tienda de Barcelona especializada en comedia que patrocina la sección de Yorya.

https://lallamastore.com/

