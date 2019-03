La unidad de España como excusa

La política actual da situaciones entre surrealistas y estrafalarias. Lástima que denote la poca altura de quienes la ejercen. Hoy, una diputada de Vox en el Parlamento Andaluz ha comparado a Salvamento Marítimo con un servicio de autobuses de las mafias que transportan inmigrantes. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, que lo es gracias a los votos de VOX, le ha afeado las declaraciones defendiendo el trabajo de los que rescatan en el mar. Lástima que el PP, el partido de Moreno Bonilla, junto con Ciudadanos y VOX, haya votado a favor de la tramitación de una proposición no de ley que incluye las críticas a Salvamento Marítimo, a las que había puesto voz la diputada de la ultraderecha.

El pacto de Andalucía que hizo presidente al PP y que ahora preocupa al PP, que le pide a Vox que no se presente en provincias pequeñas para no dividir el voto de la derecha, no vaya a ser que en lugar de sumar resten y no puedan reeditar el pacto de la derecha y la ultraderecha.

También hoy, Ciudadanos, que sigue sin explicar qué pasó con los votos que cayeron del cielo en las primarias de Castilla y León, ha explicado, por boca de Luis Garicano, aquí en Hoy por Hoy, lo de su pacto con UPN en Navarra, a pesar de las discrepancias sobre el convenio foral. Ha dicho Garicano que aparcan las diferencias pero que si se reforma la Constitución ellos van a luchar por que se acaben estos privilegios.

PP y Ciudadanos tienen siempre la excusa de la unidad de España para explicar lo, a menudo, inexplicable. No hay más argumentos en su precampaña que este y no se dan cuenta de que quien mejor ondea la bandera es VOX que les está descolocando mientras avanza al galope, y no es una metáfora.