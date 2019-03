"La escuela está lejos de la inclusión real"

Javier Martos es padre de tres hijos, dos de los cuales Aina y Xavier tienen dislexia y Xavier además desde los cuatro años una epilepsia que le ha provocado un déficit de atención. "La escuela para los dos ha sido una experiencia muy difícil y frustrante", describe Javier. "Mi hija Aina ha hecho toda la primaria y secundaria sin ser diagnosticada de dislexia, pero con el cartel de “flojita” y que lo suyo no era estudiar. A mi hijo Xavier que tiene 16 años ninguno de sus orientadores, en todo este tiempo, nos ha asesorado para pedir el certificado de discapacidad, al que tiene derecho -desde hace años- y va a necesitar para su inserción en la sociedad", describe.

¿Responsabilidad de profesionales concretos?, se pregunta Javier. "Creo que no. Pienso que es más el sistema que tiene mucho que mejorar: La inclusión no es solo una cuestión metodológica, también han de ser maneras diferentes de evaluar la diferencia. Sino, estamos exigiendo a “peces” que trepen a árboles con toda la carga de dolor y frustración que eso supone.Hoy Aina está haciendo un grado de cine y medios Audiovisuales y Xavier un modulo básico de Cocina. A ambos les queda todavía mucha lucha para encontrar su camino, que como padres desearíamos que estuviese libre de obstáculos adicionales, al menos tienen todo nuestro apoyo y cariño familiar, que sabemos que es importante aunque no suficiente", concluye.