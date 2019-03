María Sánchez: "El medio rural no existiría sin las mujeres"

Escritora y veterinaria rural, así es María Sánchez, con quien conversa Macarena Berlín. La cordobesa publica Tierra de mujeres, un ensayo editado por Seix Barral. Un trabajo en el que entrelaza su propia historia con la de otras mujeres, aquellas que trabajan el campo y cuya labor ha sido también invisibilizada en este entorno rural masculinizado.

Sánchez combina su faceta como escritora con la de veterinaria rural. Es especialista en cabras de raza florida, una especie cuyo nombre deja un rastro poético pues "a los pastores del Guadalquivir les recordaba a un campo florido en primavera". La autora de poemas recogidos en antologías como Apuestas, reconoce en Tierra de mujeres el trabajo de las mujeres que viven en el entorno rural y que para la autora no constituían su referente en un primer momento, pues como comenta, empezó a mirar a las mujeres de su familia con la llegada del feminismo a su vida.

"Es importante sentirse reconocida y respaldada" y es que hasta que no salió el poemario Cuadernos de campo, su familia no empezó a contarle historias sobre ellas. De igual manera, los ganaderos con los que Sánchez trabaja ahora le cuentan diferentes palabras y vivencias de las que la escritora toma nota para su Almáciga, un pequeño vivero de palabras del medio rural de las diferentes lenguas de nuestro territorio. "El medio rural tiene un patrimonio brutal", canciones, palabras u oficios, "cultura que se está tirando y no estamos valorando", sentencia.

En Tierra de mujeres se apoya en una frase de la escritora portuguesa Agustina Bessa-Luís, que explica por qué no hay referentes femeninos en la literatura de campo: "Hermanas de un hijo único". Ellas trabajaban para que, por ejemplo, su hermano estudiase. Así, Sánchez se muestra firme con ello: "Es hora de reconocerlas".

María Sánchez sentencia que "sin las mujeres, el medio rural no existiría". Son parte de su columna vertebral y señala que "el medio rural es diverso". Sin embargo, en cuanto a la narrativa rural, son hombres los que se conocen y destacan. En estas semanas de entrevistas y promoción de su trabajo, Sánchez califica como curioso cómo al preguntar sobre la genealogía de escritoras del medio rural lanzaba al aire la cuestión de nombrar a una mujer equivalente a Delibes o Llamazares y nadie sabía contestarle nada.

Tierra de mujeres ofrece una visión de la vida en el campo, pero alejada de la idealización que muchas veces supone su puesta en escena para aquellos que no lo conocen. Da al lector una imagen realista del mundo rural en el que subraya el peligro de perder la cultura, historia y conocimiento de su entorno.

A través de este ensayo, la escritora ha descubierto aspectos familiares y personales. Comenta Sánchez su pasión por imaginar historias alrededor de los árboles de su familia y como gracias a esas historias que ahora conoce, entiende muchas manías de su entorno más cercano, lo que ella califica como "pellizcos y destellos".

En este personal ensayo, María Sánchez se vuelva en su labor como escritora siendo altavoz de las mujeres que viven y trabajan cada día en el entorno rural. Aquellas que han sido y son invisibilizadas y sin las que hoy, el campo no existiría.