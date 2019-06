Phi Beta Lambda | 1x28 | Traemos un mago

PBL 1x28 | El programa que firma la paz entre magos y cómicos.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos y Jorge Yorya.

Hoy con la visita de Luis Piedrahita.

Wikipedia de Patton Oswalt, el cómico con el que arrancamos el programa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Patton_Oswalt

Twitter de Luis Piedrahita, el Kylo Ren de la comedia. Mago y cómico.

https://twitter.com/PiedrahitaLuis

Entradas para el "EMHU" (Encuentro Mundial de Humorismo), el evento del que nos habla Luis Piedrahita.

https://emhu.es/

Entradas para el "Roast Battle" de Barcelona el próximo 16 de Marzo.

https://www.eventbrite.es/e/entradas-roast-battle-barcelona-vol-2-58650165223?aff=erelexpmlt

Entradas para el "Comedy Gold" de Barcelona en el que participan Iggy Rubín, Irene Meneguzzi y Modgi el próximo 24 de Marzo.

https://www.eventbrite.es/e/entradas-comedy-gold-show-57653235379?aff=erelexpmlt

Hoy en "Thank you for this beautiful comedy" hemos hablado de "I Be Knowin’" de Amanda Seales. Puedes verlo en HBO.

https://youtu.be/DHcg4VQ7xRY

La semana que viene en "Thank you for this beautiful comedy" hablamos de "Ice Thickeners" de Emily Heller.

Puedes verlo completo aquí: https://youtu.be/P5n0hOM0Bm8

¿Es Jar Jar Binks un Lord Sith?

https://youtu.be/faA0-H4ZNuI

La Llama Store, la maravillosa tienda de Barcelona especializada en comedia que patrocina la sección de Yorya.

https://lallamastore.com/

