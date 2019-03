Los fantasmas del Tribunal Supremo

Alberto Pozas llevaba dos semanas escondido en los baños del Tribunal Supremo y por fin ha podido salir a que le de un poco el aire, se ha ido a la terraza. Lo malo es que está llena de fantasmas, no de muertos si no de casos que no han llegado a buen puerto.

El máster de Pablo Casado, la rama de la Trama Púnica que afectaba a Pilar Barreiro; senadora del PP; o sentencias un tanto raras: dos años de cárcel a una mujer por llamar 990 veces a su hija en unos meses... dos años porque la relación no era precisamente buena.