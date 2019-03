Mirotic: "Creo que Antetokounmpo es más completo y tiene más hambre que Anthony Davis"

Este miércoles se pasó por El Larguero uno de los ocho jugadores españoles que están jugando actualmente en la NBA: Nikola Mirotic. El hispano-montenegrino cambió de equipo hace apenas un mes y nos habló de ello y mucho más junto a Manu Carreño y Antoni Daimiel.

📻 Mirotic \'se moja\' con @ManuCarreno y @Adaimiel y apuesta por unas finales de conferencia entre Bucks y Raptors y Warriors y Rockets. Además, también apuesta porque Anthony Davis jugará en los... ¡Celtics!" pic.twitter.com/aoIk5vudv6 — El Larguero (@ellarguero) 14 de marzo de 2019

"Me adapté muy rápido por el estilo de juego que tienen, juegan un baloncesto alegre y me viene perfecto. Milwaukee es un equipo con mucha hambre, sinceramente veo al equipo con opciones de jugar las finales", comentó acerca de su llegada a Milwaukee Bucks.

Habló de la gran estrella del equipo, el griego Giannis Antetokounmpo. "No conocía a Antetokounmpo antes de llegar aquí. Es un gran tipo y muy trabajador. Aunque es joven es un muy buen líder. Lo que más me ha sorprendido es lo humilde que es, las estrellas ni miran a la gente que pide firmar camisetas y Anteto siempre a cualquier hora firma las camisetas de los fans y les da cariño, es realmente muy humilde. ¿Quién es mejor si Antetokounmpo o Anthony Davis? Los dos son All-Star pero hay que tener en cuenta que Giannis fue elegido para ser capitán. Puede que sea un poco más completo Antetokounmpo y puede que tenga un poco más de hambre".

También habló de la llegada de su amigo Pau Gasol. "Veo a Pau muy ilusionado, creo que va a aportarle mucho al equipo. Es el único del equipo que ha ganado anillos. Ni en mis mejores sueños pensaba que Pau iba a llegar a Milwaukee. cuando me llamó me dio una gran alegría. Le escribía después a cada rato (risas). Estoy muy feliz de vivir otra etapa de mi carrera con él".

También habló de la selección española y de la posibilidad de acudir al Mundial de este verano. "Nunca he sentido que me juegue una plaza en la Selección con Ibaka. Lo más importante es que los dos estamos dispuestos a ayudar a España a ganar. Lo que decida el seleccionador lo aceptaré. Si me llama genial".

Por último Mirotic se atrevió a dar una serie de pronósticos antes de finalizar la entrevista. "Si tengo que mojar diría que la final del Este será Bucks-Raptors y en el Oeste Warriors-Rockets, porque la 'barba' está otra vez muy bien. ¿El MVP? Creo que se lo van a dar a Harden pero para mí se lo merece Giannis Antetokounmpo sin duda. ¿Dónde jugará Anthony Davis? Apostaría por Boston Celtics porque no veo fácil que vaya a Los Ángeles, no por él, si no por la franquicia de Nueva Orleans. Parece que le gusta más lo que le pueda ofrecer Boston y ellos siempre van a hacer lo mejor para la franquicia".