A Simeone hay que exigirle más, no creo que los atléticos se conformen con un "no pasa nada, nos eliminó la Juve"

El Atlético de Madrid cayó eliminado de la Champions ante la Juve debido a un descafeinado partido de los rojiblancos que permitió la remontada del equipo turinés. El director de El Larguero opina sobre las críticas que ha recibido Diego Pablo Simeone al respecto.

"Me hace mucha gracia cada vez que se debate en torno al Cholo Simeone. Cómo hay alguno que dice 'cuidado, a ver qué dice del Cholo'. Parece que es algo que está prohibido, criticar al Atlético Madrid del Cholo Simeone.

"No lo voy a decir más veces: no creo que haya un entrenador que haya hecho mejor las cosas que el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Pero también creo que, sobre todo en los últimos años, está bastante por debajo de lo que hay que exigir al que es el entrenador mejor pagado del mundo: 25 millones netos al año".

"A Messi, que le pagan más que a ningún otro futbolista en el mundo, se le exige como tal y se espera de el mejor pagado del mundo que dé frutos y que dé títulos con un rendimiento acorde a lo que se le paga. Es que esto es así en todo", explicó.

"Además, al lado del Cholo Simeone está un tal Antoine Griezmann que es el tercer futbolista mejor pagado del mundo detrás de Messi y de Neymar. Se espera que de vez en cuando Griezmann, que es un magnífico jugador, dé un paso al frente y diga 'aquí estoy yo' en un partido grande", opinó.

"Entiendo la admiración respecto al Cholo Simeone. Cómo no lo voy a entender con todo lo que ha hecho. Eso creo que es incuestionable, pero repito, en los últimos años, desde la Liga que gana en 2014 hasta 2018, no se ha ganado nada. Se ha vuelto a ganar otra Europa League, que está bien pero para este Atlético de Madrid es un título menor. Ganas la Europa League porque el Qarabag te echa de la Champions".

"Entiendo a los que dicen 'yo espero más y quiero más de este Atlético de Madrid'. Repito: a San Cholo Simeone hay que exigirle más y no creo que los atléticos se conformen con 'bueno, no pasa nada, nos eliminó la Juve'. Sí, te puede eliminar la Juve, pero no como te eliminó ayer".

"Creo que el Cholo era más feliz cuando tenía once gladiadores y ahora intenta que algún artista se disfrace de gladiador. Un gladiador es un gladiador. Creo que el Cholo es más feliz rodeándose de once gladiadores que de algunos artistas que intentan ser gladiadores porque no saben serlo".

"Al Cholo le gusta esa guardia pretoriana con la que empezó este proyecto del Atlético y ahora tiene una plantilla espectacular con jugadores que en otros equipos estoy seguro darían mucho más rendimiento", concluyó.