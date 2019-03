Bartra: "Sabemos que va a ser difícil pero vamos a intentar repetir lo del Camp Nou"

Este jueves pasó por El Larguero el defensa del Real Betis Balompié, Marc Bartra, el cual vivirá este domingo un partido muy especial ante su ex equipo, el Fútbol Club Barcelona.

Este viernes Luis Enrique anunciará una nueva lista de la selección española, algo de lo que estará pendiente Bartra. "Cada día antes de una lista siempre estás con ganas de saber si estás o no. Más que nervioso estoy como siempre. La selección española es una de las mejores del mundo, yo me encuentro muy bien en el Betis. Siempre se trabaja para el club pero sabiendo que haciendo las cosas bien puedes tener más opciones de ir a la Selección".

El central catalán habló también de la eliminación de la Europa League. "Creo que nos quedamos fuera antes de lo que pensábamos porque creo que hicimos una fase de grupos muy muy buena por la cual eramos optimistas. Tenemos un equipo de mucho nivel y lo demostramos delante de un Milan y un Olympiacos. Da rabia no poder estar ahí".

De cara al duelo del fin de semana, Bartra es consciente de la dificultad del choque, aunque en la ida realizaron un gran partido. "Tenemos presente lo que hicimos en el Camp Nou. Sabemos que para ganar al Barça hay que hacer un partido casi perfecto, vamos a intentar repetirlo pero sabemos que va a ser difícil. Lo tomamos como un reto muy bueno para seguir creciendo".

El central verdiblanco se deshizo en elogios hacia su ex compañero Leo Messi. "Para mí es un jugador de otra galaxia, el mejor de la historia. Domina todas las facetas del juego. No sólo a nivel de decidir en goles, además hace jugar al equipo. Es un jugador de los que no hay".

Habló también de los pitos al entrenador bético, Quique Setién. "No creo que sea tampoco un gran número de personas las que le pitan y le critiquen. Lo que es importante es que cuando estemos en nuestro campo sentirnos apoyados y la verdad es que la afición del Betis es muy poderosa, el sentimiento que hay es espectacular".

Por último salió en defensa de Setién en referencia aquellas declaraciones en las que afirmó que si Bartra ya no estaba en el Barcelona era porque no tenía nivel para ello y por eso estaba en el Betis. "De las declaraciones que hizo Setién en su día sobre mí me quedé con todo lo que dijo antes y que no salió: que estaba encantado conmigo y que confía en mí y en mis condiciones"