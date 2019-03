Una nueva batalla en la guerra del fútbol femenino

Primera página de la carta, a la que ha tenido acceso El Larguero / Cadena SER

La Unión General de Trabajadores (UGT) y Futbolistas ON han firmado este jueves una carta a petición de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino solicitando al Consejo Superior de Deportes (CSD) que le de a los clubes la titularidad de la gestión de la competición. Si esto ocurre, la ACFF aseguraría un salario mínimo de 20.000 € sobre una jornada máxima de 35 horas semanales para las futbolistas.

La Cadena SER ha tenido acceso a la carta y según puede confirmar El Larguero, AFE no ha firmado dicho documento porque lo ven como un chantaje que significaría no estar negociando lo que importa, el primer convenio colectivo en la historia del fútbol femenino español, sus derechos laborales.

La segunda página de la carta a la que ha tenido acceso El Larguero / Cadena SER

Ademas, AFE entiende la propuesta de la Asociación de Clubes como algo irreal e irrealizable porque va contra la Ley del Deporte, y contra los estatutos de UEFA y FIFA. En el modelo español, las competencias que reclama LaLiga le corresponden a la RFEF, algo que no tiene discusión. “Algo ilegal no se puede firmar”, recalcan.

Las jugadoras, representadas en la reunión no solo por la gente de AFE si no también por siete compañeras, no pueden ni quieren arriesgarse a vivir fuera del sistema, y por eso han apoyado la postura de no firmar la carta de su sindicato, el único al que reconocen.

Noticias relacionadas Amenaza de la Federación a los clubes díscolos con su nueva liga femenina