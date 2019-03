"Soy enfermera y he notado un cambio en la forma de involucrarse de los padres desde que se ampliaron las bajas"

Guadalupe es enfermera de atención primaria en el departamento de pediatría, "llevo quince años trabajando con los niños desde recién nacidos hasta la adolescencia". Trabajar con los niños supone también trabajar con los padres. "Desde que aumentó la baja de paternidad a un mes en el año 2017 he notado un cambio", cuenta, "se ha visto una evolución en cuanto a la forma de involucrarse el padre en los cuidados. Cuando hay revisiones, por ejemplo, que ya se han acabado las bajas, anteriormente sólo venían las mamás cogiéndose sus permisos laborales, y ahora también lo hacen ellos porque están más interesados en el cuidado", describe; "me ha sorprendido y gustado que los hombres disfrutan de la crianza de sus bebés. La desigualdad empezaba ahí por la situación que había: la madre tenía toda la baja y se encargaba del cuidado, y el papá venía como un soporte. Esto sigue pasando pero sí que se ha visto un cambio importante. Y es un cambio porque las leyes están ahí, si las leyes no ayudan a la maternidad e igualdad es difícil que lo consigamos", concluye.

