Cuando cien mujeres hablan de música

Toni Castarnado todavía recuerda la primera vez que se enfrentó a una leyenda, a un mito de la música. “Fue Marianne Faithfull”, rememora el periodista. “Fue bonito y a la vez excitante. Una experiencia que me marcó”. Aquel fue uno de los primeros pasos de un largo camino que ha dado para tres libros que se adentran sobre la relación de las mujeres y la música. El último, Ellas cantan, Ellas hablan (Ed.Silex), llegó poco antes del último 8 de marzo y al calor de la histórica marcha del año pasado.

Castarnado lleva más de veinte años escribiendo de música y ante su grabadora han pasado todo de tipo de artistas y fruto de esos encuentros ha llegado su último libro, una extensa colección de esas entrevistas con un centenar de mujeres que van desde leyendas como Patti Smith o Mavis Staples a fenómenos más recientes como Rosalía o Jorja Smith. “Este libro es consecuencia del trabajo de veinte años”, apunta Toni. “Tras el 8M del año pasado vi lo que se había generado y por esa época coincidió que en un plazo escaso de tiempo entrevisté a mujeres actuales que me dan pautas y me hacen reflexionar, caso de Rocío Márquez, Silvia Pérez Cruz, Alba Molina o Rosalía entre otras. Aquello me hizo pensar que estaría bien dar voz a todas esas mujeres, precisamente por el momento que vivíamos, y añadir lo que tenía archivado, más toda una serie de entrevistas exclusivas que iba a poner en marcha”.

El periodista Toni Castarnado, autor de 'Ella cantan, ellas hablan' / T.C

Tipo metódico y analítico, Castarnado es de esos periodistas a los que cada respuesta le guía a una nueva pregunta. “Después de entrevistar a Marianne estaba en una nube. Tarde meses en bajarme de ella. Me compré todos sus discos, me leí sus libros, investigué todo lo que pude”. Esa entrevista fue la primera en muchos sentidos, la primera vez que Castarnado se enfrentaba a sus heroínas, algo que ha realizado en muchos de los encuentros de este disco. “He aprendido mucho haciendo estas entrevistas”, relata. “Una de las conclusiones que saco es que a menudo al hablar con un músico nos quedamos en la superficie, en detalles superfluos, y de algún modo, cualquier persona sea o no artista, tiene cosas interesante que contar al margen de cómo escribió una canción o cómo grabó tal disco. Y verdaderamente, te llevas sorpresas agradables. Vivimos tiempos en que todo es muy banal, profundizamos poco, y creo que debemos aprender otra vez a conversar sin prisa y compartir sin condiciones”.

En ese viaje de preguntar y escuchar, Toni ha puesto el foco sobre las mujeres, sobre las artistas. En las más de 400 páginas de su nuevo libro se cuelan reflexiones sobre la vida o la música, pero también confesiones personales y miradas profundas sobre el tiempo que vivimos. Tantas voces tan distintas acaban creando una mirada global sobre el papel de las mujeres en la música, un papel muchas veces menospreciado a lo largo del tiempo. “Ellas han tenido más dificultades, menos visibilidad, si bien creo que eso está cambiando”, admite Toni. “Cada vez hay más referentes y se valoran en su justa medida los que hubo antes. E incluso hay movimientos musicales recientes en que ha sido una mujer quien ha liderado esa escena”, añade.

A lo largo de estas dos décadas, Castarnado ha conversado con mujeres muy diferentes, artistas de distintos estilos, generaciones y lugares. Ese viaje ha permitido a Toni percibir pequeños pero importantes cambios que ha plasmados en su libro al orden las entrevistas según la edad de las artistas. “Hay un cambio”, asegura. “Quizás porque definitivamente se ha perdido el miedo. El miedo a coger una guitarra y tocar, a alzar la voz, a reivindicar derechos y clamar contra las injusticias que todavía existen. Antes también hubo mujeres fuertes con un discurso potente, fíjate en Martirio, en lo revolucionaria y contestataria que fue, con un discurso sólido. O Rocío Jurado, el otro vi una entrevista por Internet de hace treinta años en que ella ya hablaba en los mismos términos que se hace ahora. Las nuevas generaciones aprietan fuete, no se arrugan y esa es una gran noticia”.