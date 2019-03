¿Se está Casado "aznarizando" en su forma de hablar?

Pablo Casado ha cambiado de marcha en sus últimas intervenciones, no tanto en lo que dice, sino en su forma de decirlo. El pasado 6 de febrero, por ejemplo, comparecía acusando a Pedro Sánchez de "felón" y "traidor" con un discurso rápido, enhebrado con ritmo. Ayer comparecía con un tono manifiestamente distinto. Esto no es nada extraño ya que los políticos entrenan y modulan su forma de dirigirse al público. Pero, ¿a quién recuerda el nuevo estilo de Pablo Casado? ¿Se está "aznarizando?" Hemos cruzado su voz con la del ex presidente del Gobierno para comprobarlo.

Seguir leyendo