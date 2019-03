"Soy eslovaca y mi pasión es dar a conocer la cultura española"

Zuzana es eslovaca y trabaja en Viena, para la ONU, "trabajo en la editorial de la agencia y en mi tiempo libre me dedico a traer bandas de España a Austria. Este año intento traer a un banda llamada Tu Otra Bonita para un evento que se organiza por primera vez en Viena, que es la feria de abril", relata en el Diario. Su pasión por la cultura española la adquirió cuando vivió en España, "una vez en Austria echaba de menos la cultura española y comencé a interesarme en cómo poder traer músicos y bandas aquí". Zuzana cree que nuestra visión como españoles siempre es peor que la que tienen fuera de nosotros, "siempre es mejor que os lo diga una persona de fuera, los españoles que me rodean tal vez no lo perciben con tanta intensidad. Me he dado cuenta de que decirles la gran cultura que hay en España les hace percibirlo de otra forma", asegura.

