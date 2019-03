Las mentiras políticas de la semana: Rivera, Monasterio y Puigdemont

La semana empezó con las valoraciones que hicieron los partidos de las movilizaciones del 8 de marzo. Todos tenían algo que decir, hubieran participado o no. Vox no se salió de su guion y entró en el resbaladizo asunto de la violencia de género. Y mintió. En esta ocasión la responsable de difundir la mentira fue Rocío Monasterio, una de las voces con mayor proyección pública del partido. La presidenta de Vox en Madrid se estrena en esta sección por esta reflexión que hizo en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco: "Hay que cambiar y mejorar una ley que ha sido un fracaso y las cifras nos lo están demostrando. Tendríamos que estar todos comprometidos por mejorar esa ley, que no ha resultado. Cualquiera que vea un telediario, verá que esa ley ha sido un fracaso". Argumenta Monasterio que las cifras nos lo están demostrando, pero no sabemos cuál su fuente. En cualquier caso, no se trata de las estadísticas oficiales.

Desde 2003, se publica la evolución del número de víctimas mortales por violencia de género en España. El peor año fue 2008, cuando 76 mujeres fueron asesinadas. Desde entonces, no hemos vuelto a tener un registro tan malo y las cifras han ido bajando. En 2018, fueron 47 las víctimas mortales. El año anterior, 51. Es decir, las estadísticas empezaron con más de setenta muertas y ahora estamos en menos de cincuenta. Por supuesto, no hay motivos para el triunfalismo, pero tampoco para decir que la ley de violencia de género haya sido un fracaso.

Si Monasterio quisiera documentarse, también podría echar un vistazo a las estadísticas de VIOGEN. Es el Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género. Son datos oficiales que ofrece el Ministerio de Interior y que se actualizaron el pasado 28 de febrero. Reflejan que 58.000 mujeres, después de la denuncia y la valoración policial, tienen algún tipo de seguimiento, en función del riesgo al que estén expuestas. Ahora, según estos datos oficiales, diez tienen riesgo extremo.

Si Vox quisiera ampliar el foco, podría consultar los datos de países de nuestro entorno. En Hoy por Hoy, nos hemos fijado en dos. La agencia de noticias italiana ANSA - el equivalente a la agencia EFE en España - destaca que en 10 años han pasado de 150 muertas a 121 en 2017. Ese mismo año, en Francia, fueron asesinadas 109 mujeres. En España, 51.

Albert Rivera se inventa la historia del PSOE

Albert Rivera repite en esta sección y lo hace por partida doble. Estuvo en TVEcon Carlos Franganillo que, como era lógico, empezó preguntándole por el fraude en las primarias de Castilla y León. Así respondió Albert Rivera: "Lo que tengo claro es que este partido es un partido democrático. En otros partidos están prohibidas, en el Partido Popular, esto no puede suceder que haya un candidato que gane las primarias porque está prohibido votar a candidatos para ser presidente de gobierno en las primarias. En el PSOE, tampoco. En Ciudadanos, tenemos más de 300 primarias celebradas en los últimos cuatro años". Precisamente, el PSOE es un pionero en las primarias, porque ya las hacía en la Segunda República, pero la Guerra Civil y la dictadura se las llevaron por delante. El partido las recuperó en 1998, con esa batalla entre Josep Borrell y el secretario general del partido, Joaquín Almunia. Ganó Borrell, después renunció y Almunia, que era el candidato oficialista, perdió las elecciones en el 2000. En 2013, los socialistas dieron un paso más... Y así lo anunció Óscar López, cuando era secretario de organización del PSOE. "Seremos los primeros en hacer primarias abiertas en España para elegir al presidente del Gobierno."

Tampoco es preciso Rivera cuando se refiere al PP. Da a entender que tienen prohibido votar, cuando la realidad es que los populares tienen un sistema de doble votación. Primero votan los militantes y después los compromisarios. El ganador se convierte automáticamente en candidato a la Presidencia.

El falso indulto de Sánchez

Ciudadanos lleva en su ADN la crítica al independentismo y Albert Rivera hizo una afirmación que es clamorosamente falsa: " Yo si soy presidente no habrá mediador con los que han dado un golpe de estado. Habrá ley y justicia. Yo si soy presidente, a diferencia de Sánchez, no prometo indultos a los que han dado un golpe. Yo no quiero indultos. Quiero justicia". Rivera sostiene que Sánchez ha prometido indultos. No cita en qué momento lo ha hecho, porque no puede, porque no existe ninguna declaración en la que Pedro Sánchez haya prometido semejante cosa. Estas mentiras las pudimos escuchar en horario de máxima audiencia en la televisión pública con una discreta acogida: un 8% de cuota de pantalla. 1.440.000 espectadores.

La ley electoral no da la razón a Puigdemont

Carles Puigdemont ya está en campaña para ser eurodiputado. Explicó sus intenciones a Jordi Basté en RAC1. El periodista le recuerda que para ejercer de eurodiputado tiene que pasar por Madrid para recoger el acta. Puigdemont responde con un "No necesariamente. El que manda es el reglamento del Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea". A priori, la ley electoral española no avala las palabras de Puigdemont, porque España tiene una peculiaridad. A diferencia de otros países comunitarios, en los que no es necesario, aquí los eurodiputados tienen que pasar por la Junta Electoral Central. Lo dice el artículo 224.

En cualquier caso, Puigdemont ha demostrado una gran habilidad para abrir frentes ante los tribunales. Y lo volverá hacer, aunque para eso primero necesita obtener el escaño.