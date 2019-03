"El amor para toda la vida no lo vamos a encontrar en las apps de sexo ocasional"

El jueves, 21 tiene lugar en Elche la Jornada de Amor, salud sexual y pareja organizada por la Asociación de especialistas de la sexología con José Bustamante al frente y en esta jornada, uno de los temas será el amor en tiempos de Tinder, eso que sucede desde que la sexualidad también discurre por las nuevas tecnologías. César Martínez Romero, psicólogo, sexólogo y experto en sexualidad de pareja con el que intenta educar sexoafectivamente. El concepto de amor ha ido cambiando. Es un constructo social y hoy en día hay un amor lúdico, como un juego en el que no hay compromiso y solo queremos pasarlo bien, algo así como MHYV y el amor líquido está muy relacionado con la sociedad consumista de usar y tirar. Cada uno tiene que analizar qué tipo de amor es el que quiere. Si el amor que queremos es ese, con una fecha de caducidad tan escasa, el amor líquido es buenísimo, pero lo peor es no ser sinceros: “Podemos tener un amor sincero que nos dé estabilidad y compromiso pero gastamos ese amor líquido que es de usar y tirar. Ese amor en Tinder, ese amor es paradigmático. Tenemos que ser honestos, si queremos un amor para toda la vida no lo vamos a encontrar en una app de sexo ocasional”

Las noticias de Elia F. Granados vinieron repletitas de sexo: El multimillonario Ehud Arye fallece en un alargamiento de pene, por una alergia que le provocó un paro cardíaco. El sexo con robots prolifera y sigue su rumbo; se ha ido un paso más allá. Henry, el robot recién creado, programado para satisfacer a mujeres tiene además características determinadas en las que la empatía es el eje principal. Y el primer caso de alergia al semen que se ha encontrado en el mundo ha ocurrido en Alicante, donde una mujer fue ingresada en los servicios de urgencia. Nuestra compañera Silvia Cárceles nos ilustró sobre lo ocurrido explicándonos que la alergia la habían provocado los medicamentos que el hombre había tomado, amoxicilina en su caso, cuyo principal componente, la penicilina pasó a su semen. La mujer terminó en los servicios de urgencias del hospital de la ciudad después de practicarle una felación con eyaculación. A partir de ahora, si somos alérgicas, no va a quedar otra que preguntar a todos nuestros amantes sobre los medicamentos que tomen antes del sexo.

Una oyente de 33 años se puso en contacto con nosotras para recomendarnos la danza del vientre porque se siente más sensual, practica más sexo y sus orgasmos son mucho más placenteros. Esther Pérez, sexóloga y profesora de danza del vientre, responsable de La Sonrisa de Baubo nos aclaró todos los beneficios físicos de esta práctica y cómo ayuda a conectar cuerpo y mente pero también supone un entrenamiento que repercute en el cuerpo femenino. “Estimulas tu cuerpo y potencias la libido con la danza del vientre”, admitió Esther, “ ya que el movimiento pélvico que se practica entrena músculos pélvicos que no ejercemos habitualmente.” Estos movimientos activan nuestra libido, por lo que las mujeres que la practican suelen aumentar la frecuencia de sus relaciones sexuales. L0 de que esta frecuencia la pongamos en práctica con nuestra pareja o con nuevas parejas ya es cosa nuestra, reconoció Esther. Parece que nuestra oyente, después de empezar con esta danza, ha ampliado su círculo de amantes…

Karen Moan busca artistas cuyo espectáculo tenga que ver con el erotismo y el placer para su gran cita del 23 de marzo. Se trata de conseguir un nutrido grupo de personas para una cita en la que habrá talleres, espectáculo y charlas con ese eje central y quieran disfrutar de una noche de sexo y erotismo en su club. El Club, orientado para mujeres con ganas de ampliar sus conocimientos en el placer y el erotismo, abrirá sus puertas, en esta ocasión, a hombres. Una cita muy especial con la que el Club inicia la temporada primaveral.

Hablamos con Ana Magallanes, una mujer que este Carnaval de Cádiz está revolucionando lo que se denoniman Ilegales, actuaciones callejeras que este año tienen un clítoris andante. Ataviada como el órgano con más terminaciones nerviosas, participa, cual trovadora, ilustrando sobre el uso y disfrute del magnífico órgano sexual. Las risas, carcajadas están aseguradas, pero además, los gaditanos han aprendido mucho sobre el clítoris, porque Ana trabaja el tema de la sexualidad hasta recitar cómo estimularlo, agasajarlo y quererlo con locura. No se lo pierdan, parejas nuestras, que además de las risas van a aprender mucho.

A partir del 20 de marzo, la Compañía Nacional de Teatro Clásico representa en Madrid Tirant lo blanc, la obra caballeresca de finales del S.XV en el que el amor y el sexo forman el hilo conductor de la trama. Roberto García, Director Adjunto de Artes Escénicas del IVC repasó con nosotras las mejores tramas sexuales y amorosas de la obra caballeresca. ¿Alguna vez pudimos imaginar que en el s.XV se describiría un trío de dos mujeres y un hombre?

Qué bueno haber decidido, después de este programa, que no seré de las que se arrepientan por haberse dejado amores, amantes o sexo en el tintero...