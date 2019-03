Marcos López: "Lo más importante que debe vigilar el Barça es ser el Barça"

Este viernes se ha conocido, mediante sorteo, los enfrentamientos de cuartos de final de la Champions, donde el único equipo español que sigue vivo en la competición es el FC Barcelona. El conjunto de Ernesto Valverde se enfrentará este próximo abril al Manchester United, siendo el primer partido de la eliminatoria en la ciudad inglesa. De pasar a semifinales, los blaugranas se enfrentarían al ganador del Liverpool – Oporto.

Los expertos del Sanedrín de El Larguero han comentado las opciones del Barcelona para pasar a la siguiente ronda. “Diría que dentro de lo que había, el Manchester United no es un rival difícil”, comentaba Bruno Alemany, sabiendo que el Barcelona se ha librado del Manchester City y la Juventus hasta la posible final. “Será una gran eliminatoria”, añadía Jordi Martí.

"El United es un equipo ordenado, potente y poderoso. El escudo y la historia también juegan, tienen muchos indicadores para que se les tome con un gran respeto, pero el Barça es favorito en esta Champions", comentaba Jordi Martí, recordando también que el conjunto inglés “va a recuperar muchos futbolistas”, por lo que el Barcelona no se encontrará al mismo equipo que eliminó al PSG en octavos.

“Es una gran equipo, pero lleva años sin pasar la barrera de cuartos. Tiene que aprender de otras temporadas. La línea defensiva del United es la más floja y ahí tiene que hacer daño el Barcelona. Lo más importante que debe vigilar el Barça es ser el Barça", declaraba Marcos López. “El Manchester ve al Barça como el mejor equipo de Europa, no querían este enfrentamiento”, añadía Jordi.

En cuanto a una posible final del Barcelona contra la Juventus, los comentaristas del Sanedrín de El Larguero no se han querido mojar. “Lo mejor para que el Barcelona llegue a la final es no pensar en la final. Lleva tres años teniendo un gran equipo, con Messi, que no llega a la final”, explicaba Marcos López. “Sería precioso, no se enfrentan desde el 2009”, añadía Santi Ovalle. “A Messi y a Cristiano les gustaría porque significa llegara la final”, zanjaba Bruno Alemany.