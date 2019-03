Netflix no participará en el Festival de Cannes por segundo año consecutivo / ()

Netflix tampoco estará este año en el Festival de Cine de Cannes que se celebrará entre el 14 y el 25 de mayo. A pesar de haber intentado de llegar a un acuerdo con la dirección del certamen, la plataforma de streaming no concurrirá con ningún título en la Selección Oficial, debido a su negativa de cumplir con los requisitos impuestos por el festival. Netflix tampoco presentará películas fuera de competición.

Según informa Variety, las negociaciones entre Netflix y la dirección de Cannes no han llegado a buen puerto. El director de contenidos de la plataforma, Ted Sarandos, y el director artístico del festival, Thierry Frémaux, tuvieron una extensa reunión en Los Ángeles, ciudad en la que estuvo Frémaux con motivo de un encuentro organizado por la Asociación de Prensa extranjera de Hollywood.

Pero las conversaciones han sido en vano, ya que no se ha encontrado un encaje que permita a la plataforma volver a Cannes. No obstante, señala la publicación estadounidense, las conversaciones entre ambas partes han sido muy cordiales lo que no descarta un acuerdo en futuras ediciones.

El festival tiene como uno de sus requisitos que las películas que entren en competición en Selección Oficial tengan distribución en cines en Francia, algo que la plataforma no quiere cumplir. Ningún representante de Netflix o del Festival de Cannes hizo comentario alguno sobre lo publicado por Variety.

Cannes, en busca de Scorsese

Las negociaciones entre Netflix y Cannes se reactivaron tras lo sucedido con 'Roma', la película con la que el mexicano Alfonso Cuarón obtuvo el León de Oro en el Festival de Venecia y el Oscar al mejor director y que fue rechazada por Cannes, después de que Netlix se negase a cumplir con los requisitos del certamen.

Frémaux buscaba estrenar 'The Irishman', el proyecto de Martin Scorsese, en la Croisette -de hecho, llegó a viajar hasta el Festival de Marrakech, donde se le hacía un homenaje al cineasta, para entrevistarse con él- pero parece que no será posible.

No obstante, la negativa de Netflix no está relacionada con la película de Scorsese, aún en proceso de postproducción, puesto que el largometraje no estará preparado para su estreno hasta al menos el próximo verano, coincidiendo con un previsible paso por la Mostra de Venecia.

Por otra parte, los títulos que sí estarían afectados por la decisión de la plataforma serían 'The Laundromat', un filme de Steven Soderbergh protagonizado por Meryl Streep; un proyecto sin título de Noah Baumbach; 'The King', cinta protagonizada por Timothée Chalamet, y 'Uncut Gems', un proyecto de los hermanos Safdie. Por otro lado, Netflix sí planea enviar un equipo para adquirir películas que se presenten al festival para su distribución fuera de territorio francés.

El desencuentro entre Cannes y Netflix comenzó después de la edición de 2017, en la que participaron en la Selección Oficial dos títulos de la plataforma: la surcoreana 'Okja', de Bong Joon-ho, y la estadounidense 'The Meyerowitz Stories', de Noah Baumbach. Los propietarios de salas de cines y las distribuidoras hicieron una sonora queja ante la política de Netflix, que contempla un estreno comercial en salas, sino que apuesta por un lanzamiento simultáneo o, directamente, por el estreno en exclusiva en su plataforma, no ofreciendo datos de público o audiencia en ninguno de los casos.