Kempes: "El Valencia tiene que volver a creerse que es un equipo grande"

Con motivo del centenario del Valencia Club de Fútbol, se pasó por El Larguero este lunes una auténtica leyenda del valencianismo que está disfrutando de las fiestas valencianas y del propio centenario en la capital del Turia, Mario Alberto Kempes.

"Hacía cinco años que no volvía por Valencia, estoy disfrutando de las Fallas como si fuera algo nuevo. Es único y lo recomiendo", comentaba en el programa junto a Manu Carreño, Santi Cañizares y Pedro Morata.

'El Matador' dejó claro su sentimiento valencianista durante la entrevista. "Significa mucho para mí el Centenario del Valencia. He tenido la suerte de jugar aquí, tuve la desgracia de irme, porque quería quedarme a vivir en Valencia pero no se me dio la oportunidad. Valencia es mi casa".

Le preguntaron a Kempes con qué se quedaría del equipo valencianista. "Si me tuviera que quedar con algo del Valencia sería con el público, es muy fiel". Algo a lo que Santiago Cañizares se mostró de acuerdo. "Todos los jugadores al final destacan el gran patrimonio que tiene el Valencia, que es su afición".

También confesó lo que le dicen los hinchas por la calle. "Me dicen por la calle que soy una Leyenda y uno lo agradece y se siente orgulloso. Yo ya no estoy en la cancha y la gente se sigue acordando de mí tanto como futbolista como persona"

También apostilló lo que cree que le falta al cuadro ché a día de hoy. "Creerse que es un equipo grande. El Valencia se cree que es un equipo grande sólo cuando juega contra el Barcelona o contra el Real Madrid, contra otros equipos pierde la concentración y al hacer eso ya no es un equipo grande".

Y por último también opinó sobre el gran estado de forma de Messi y la comparación que se viene haciendo en las últimas horas con Maradona. "Messi nos sigue asombrando, ahora espero que el 25 de mayo no esté tan acertado. Según dicen Messi es menos porque no ganó un Mundial, para mí no es menos ni mucho menos".