¿Puedo llamar a mi hijo Griezmann Mbappé?

Una pareja francesa ha registrado a su hijo con el nombre compuesto Griezmann Mbappé y las autoridades locales han comunicado el asunto a la fiscalía por si atenta contra el interés del niño, uno de los supuestos de la ley francesa para impedir según qué nombres a un recién nacido. La polémica no es la opción concreta - discutible, sin duda - sino si la ocurrencia ha de ser prohibida.

No me consta que en España haya ningún Messi. Sin embargo, Leo es un nombre extendido en la última década, especialmente en Barcelona, hasta el punto de que la edad media de los Leo españoles es de cuatro años. Blanco y en botella. Porque los nombres tienen sus modas y están influidos por tradiciones locales que han acabado normalizando cosas insospechadas. Por la vía mariana, en España hay muchas mujeres que se llaman Dolores, Camino o Pilar, cuando nos parecería inimaginable que hoy permitieran registrar a niñas llamadas Espasmos, Autovía o Columna. Así que veremos cómo acaba la polémica en Francia, aunque podríamos apostar que, sea cual sea el desenlace, siempre habrá alguien que proclame que lo que se ha hecho con ese niño no tiene nombre.