¿Qué no puede hace Pablo Carbonell? Es cantante, actor, humorista, y ahora añade a su currículum novelista. Nos presenta su primera obra de ficción, 'Pepita', una historia de de un pueblo económicamente arrasado, Riocochino, y de una familia peculiar: la que forman un padre, su hijo Tarugo y su bella hija Pepita. Tres personajes con los que recorremos la codicia, el amor, la estulticia, la necesidad...

"No se por qué se lo puse (Riocochino). Quizás porque hay que dignificar al cochino. Es una palabra fea pero el animal es muy bonito", nos explica. Reconoce que no tiene vocación de escritor, pero le ha gustado la experiencia. "Me he partido de risa".

"Esto es Mortadelo y Filemón. Le debo mi humor a Francisco Ibáñez", nos cuenta. "El párroco, por ejemplo, es un homenaje al Jorobado de Notre-Dame". Aunque es un artista irreverente, también se ha autocensurado un poco: "Había mucho más sexo. Deberíamos hablar más y practicar más sexo es muy sano".