La otra mirada de la Guerra Civil

"La novela moderna admite que no sabemos todo, es tan importante lo que se dice como lo que no se dice". Soledad Puértolas, presidenta del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España y, letra "G" de la Real Academia Española ha visitado 'Los muchos libros libros' para conversar con Macarena Berlín de su última novela, Música de ópera.

Puértolas pone nombre y voz a tres voces de generaciones distintas, pero conectadas por el vínculo de la familia y lo que eso conlleva, los secretos. La obra aunque localizada en tiempos de la Guerra Civil española y la última etapa del régimen franquista ofrece una mirada distinta y no tan usual sobre el tema: la visión que las mujeres tuvieron de la guerra. "No me he propuesto escribir una novela de protagonistas mujeres, sino de recuerdos, pero me he encontrado con mi mundo estaba repleto de personajes femeninos", explica la autora.

De la historia siempre siempre nos han contado los hechos, pero para tener un contexto completo y global de ella es necesario recoger algunas voces que se han obviado y que “han vivido indirectamente los hechos, como también forman parte de la historia”, explica la académica. "He recogido el eco y testimonio de la guerra no vivida, de las noticias a destiempo y de los rumores lejanos que llegaban sobre ella". Y estas voces son, por ejemplo, las que se podían oír en las casas: las mujeres del servicio, las señoras, los niños, etc.

En esta obra, la escritora ha rescatado parte de su legado familiar e histórico. Uno de sus personajes centrales, Alba, ha supuesto para ella el punto de partida de su exploración, "al otorgarle a Alba muchas de mis inquietudes y debilidades, se convirtió en la vía por la cual pude mirar hacía atrás y descubrir que vida hubo allí".

En Música de ópera el lector encontrará un relato entrelazado que narra con estilo propio los recuerdos de Soledad Puértolas sobre la Guerra Civil: "un fantasma del pasado que se silenció".