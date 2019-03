Casillas: "No podría enfrentarme al Real Madrid con otra camiseta"

Iker Casillas ha sido presentado este lunes como nuevo embajador de LaLiga Santander en un nuevo apartado llamado LaLiga Icon, donde el exportero madridista y actual guardameta del Oporto colaborará cuando se lo permita su carrera profesional. El protagonista del día habló en El Larguero con Manu Carreño de su etapa en el Oporto, su futuro en la Selección y de la situación del Real Madrid.

Camino de su cuarto año en Porto, Casillas confirma que seguirá dos años más en Portugal: "Tenía una cláusula que si jugaba el 50% de los partidos podía optar por renovar. Le comenté al presidente que prefería ir viendo cada 6 meses pro él ha sido el primero que quería que me quedase. Me tiene confianza e ilusión y quiere que siga hasta los 40 y estoy encantado", afirma.

Tras su futura renovación, Casillas descarta así una vuelta a España como jugador: "Regresar a España es inviable. No podría enfrentarme al Real Madrid con otra camiseta. Soy madridista desde pequeño, ahora me han acogido en Oporto y volveré de otra manera como embajador. ¿Volver al Madrid? Ahora mismo mi lugar está en otro sitio".

Precisamente sobre el Real Madrid cree que "ahora todos hemos podido respirar un poco y tener el oxígeno que nos faltaba. Me parece genial que vuelva Zidane y nos devuelva la ilusión, pero también es triste que haya vuelto, porque si hubiesen ido las cosas bien seguramente hubieran podido seguir Lopetegui o Solari, y como no han ido bien ha vuelto Zidane".

Antes del anuncio de Zidane se relacionó a Mourinho con su regreso, ante lo que responde que "en el Madrid se hablan tantas cosas que no sabes cuál es verdad y cuál no. Mourinho estuvo en el Madrid, hizo cosas buenas y nos volvió a hacer competir. Podría surgir pero la decisión de Zidane es oxígeno para todos. ¿Mourinho o Zidane? Prefiero a Zidane, no porque tenga nada en contra suya, que ya me da igual, sino por lo que ha conseguido. ¿Mourinho al Oporto? Si viene encantado, tiene su pasado portista, consiguió títulos aquí y tiene el mérito de lo que consiguieron hace 17 años", reconoce.

Aprovechando una nueva concentración de la Selección, Casillas reconoce que "claro que me gustaría estar ahora en la concentración. Lo he echado de menos, pero tengo 38 años y hay otra generación. Se que muchos van a decir que estoy pasado de rosca, entiendo que es complejo, que es difícil, pero las cosas se dan como se están dando y si lo haces bien con tu club siempre tienes la oportunidad de volver. Simplemente pido que no miren el carnet, ni el nombre ni la historia, que me juzguen igual que a todo el mundo".

Iker Casillas también se pronunció sobre la última actuación de Messi en la victoria del Barcelona en el Villamarín (1-4): "Hemos tenido la suerte de ver a Messi y a Cristiano. A mí que me respete Maradona pero tengo que hablar de lo que he visto, y al que he visto todos los días es a Messi. He disfrutado de él en la actualidad y desgraciadamente no pude ver ni a Maradona ni a Pelé", sentencia.