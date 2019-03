Vinicius: "Casemiro me dice que cuando habla con Zidane se pone nervioso; impone"

En su entrevista en El Larguero con Manu Carreño, el jugador del Real Madrid, Vinícius Júnior, respondió sobre cómo ha cambiado el vestuario desde la llegada de Zinedine Zidane al banquillo sustituyendo a Solari: "Casemiro me dice que cuando habla con Zidane se pone nervioso, por lo que impresiona. Fue un grandísimo jugador y ahora como entrenador. Yo creo que va a hacer bien las cosas para mí. Vi poco de él, veo vídeos, y era increíble. Es una leyenda, jugó mucho y ganó todo".

También tuvo palabras para referirse a sus dos otros entrenadores esta temporada en el Real Madrid. Sobre Julen Lopetegui, el brasileño reconoció que "sí, jugué poco, pero él es un grandísimo entrenador pero no ha conseguido hacer bien las cosas aquí. Siempre que hablaba conmigo me decía las mejores cosas para mejorar. Lo mismo con Solari en el Castilla".

Precisamente sobre el técnico argentino señaló además que "fue el entrenador que creyó en mí: me dio la oportunidad de jugar y tengo un cariño mayor por él porque desde mi llegada, cuando jugaba con el Castilla, me decía que si hacía las cosas bien ahí iba a jugar en el primer equipo. Luego, al mes, vino al primer equipo y me dio la oportunidad que siempre me decía", sentenció.