Vinicius escoge su mejor característica y también en la que tiene que mejorar

Vinicius Júnior fue el gran protagonista de El Larguero de este martes al repasar toda la actualidad del Real Madrid junto a Manu Carreño, Antonio Romero, Mario Torrejón y Javier Herráez desde Valdebebas.

El futbolista brasileño se sinceró en su primera entrevista en un medio de comunicación español desde que es futbolista del Real Madrid y señaló su mayor cualidad y su mayor defecto a día de hoy como futbolista.

"Lo mejor que tengo como futbolista es la personalidad y lo que tengo que mejorar es la puntería, desde que llegué aquí estoy trabajando mucho. Me siento un poco ansioso cuando no sale el gol, siento un poco de ansiedad, pero estoy trabajando mucho y los compañeros me están ayudando. Sólo tengo 18 años y ya estoy jugando mucho en el Real Madrid, con el tiempo iré mejorando todo para estar jugando mucho tiempo aquí".