"Los repartidores nos jugamos el tipo. Llegamos a las entregas a base de correr"

Jose es repartidor, "12, 13, 14 horas trabajadas, el que tiene suerte se puede sacar un plus por caja y cobrar 1200 euros o 1300 euros al mes, pero haciendo horas, a basa de correr, de no llegar nunca a los sitios, de jugarse el tipo", describe. "Con los nuevos servicios de 24 horas no se llega. Para llegar tienes que hacer unas 80 entregas. Es un trabajo que puedes aguantar 4 o 5 años, terminas con problemas físicas. Yo estuve como repartidor de bebidas y lo tuve que dejar porque estaba destrozado, no podía ni jugar con mi crío al llegar a casa. 14 horas repartiendo barriles de 60 kilos", relata. Él ahora mismo conduce un camión que cumple las normas de descansos, "pero muchas veces terminas tu jornada con el camión y tienes preparada una furgoneta para ir a repartir con ella y ahí no hay nada que controle el horario".

