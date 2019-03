¿Sabrías que canción es "anselmajar"?

Nuestro errorista de cabecera, Xosé Castro, vuelve a mostrarnos el maravilloso mundo de las "rocas forestales", letras alternativas e historias paralelas que se pueden escuchar en todos los conciertos y que han venido a sustituir a las letras originales.

En esta ocasión, Xosé Castro propone que los oyentes sustituyan al algoritmo de los altavoces inteligentes para confirmarnos que detrás del vocablo "Akachús" se encuentra la canción You're the one that I Want", de Grease.

¿Conoces alguna más de estas rocas forestales? Envíenoslas a hoyporhoy@cadenaser.com