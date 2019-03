'Las que faltaban', el late night de mujeres que busca reírse de todo

El pasado viernes Movistar + estrenó "Las que faltaban", un late night creado, escrito, dirigido y presentado por mujeres que nace con la intención de ayudar a los hombres a superar sus momentos de confusión.

Un programa que une dos conceptos hasta ahora incompatibles, mujer y humor, y que recibió palos en las redes antes de su estreno. " Es verdad que han sido menos de lo que pensábamos quizá porque el programa era necesario. Y es que lo de las mujeres y el humor era un clamor " defiende la directora del programa Cristina López.

Eva Soriano es una de las colaboradoras y en su opinión " la idea repetida que las mujeres no somos graciosas es falsa como la idea que las mujeres no hacen humor. Quizá es que no se las busca lo suficiente". Una y otra entienden que el humor no tiene género porque como dice Eva : "el humor no es mejor o peor si lo hacen ellos o nosotras. Es una persona la que te hace reír y no hay que darle más vueltas"

La maestra de ceremonias de este programa producido por Globomedia es Thais Villas que va a compaginarlo con su participación en "El Intermedio". " El día que no existan las cuotas todos seremos felices".

Ocho mujeres son las colaboradoras principales, cada una con un perfil distinto, pero con un denominador común..son jóvenes. Una de ellas es Eva Soriano que lleva tres años actuando en bares, salas y teatros. "Es verdad que a veces en nuestros ambientes no creemos que existan las mentalidades que nos encontramos cuando actuamos fuera"