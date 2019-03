La vacuna de los libros

¡Mira que hay material para hincar el diente a la crispación y el enfrentamiento! Mira que nos ponen cada día sobre la mesa un montón de argumentos para hacerlo. Militares que saltan a la política sin renegar –más bien todo lo contrario- de la dictadura de Franco; una candidata del partido popular que asegura que el “Procés” es mucho peor que lo de Tejero y Milans del Bosch con sus tanques; un president de la Generalitat que pasa olímpicamente de cumplir las órdenes de la junta electoral y además les dice a sus consellers: “Ya os apañaréis; haced lo que es venga en gana con los lazos amarillos”. ¡Toma ya!

Y, sin embargo, lo que más me preocupa hoy, lo que más con diferencia en estas últimas horas, es una advertencia que he leído: “Un día nos quedaremos sin librerías y lo lamentaremos”. Las palabras, cómo no, son de un librero, que además nos ofrece un dato escalofriante: España es el país europeo que más libros publica, 60.000 al año… ¡pero el penúltimo en índice de lectura! Creo que ese es, sin duda, uno de nuestros mayores problemas; y que explica –al menos en parte- la falta de capacidad para resolver otros.

Por eso hoy buscamos refugio y complicidad en dos personas que escriben. Uno es músico y lo hace en calidad de padre. El otro es profesor y se ha lanzado a la poesía, incluso acaba de ganar un premio. Hay mucha gente así en nuestro país, pero se les suele escuchar menos porque el ruido les tapa. Por eso hoy les abrimos la ventana. Porque son una vacuna contra la tontería y el mal rollo.