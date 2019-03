"Si no sintiera dolor al ver crecer a mis hijos quizás no lo hubiera escrito"

La paternidad ha rellenado hojas y hojas de libros. De ayuda a padres primerizos, de novelas, de ensayos... Hoy por el Día del Padre os recomendamos uno que huye de la imagen estereotipada del padre: 'Precipicio al mar', el primer libro de David Otero.

La paternidad es lo que le ha motivado a escribir: "He escrito este libro porque quiero que dentro de 15 años mis hijos lo lean y sepan cómo fue su nacimiento, los primeros días, sus primeros pasitos...".

"Hay una parte de pérdida y de dolor. Es quizás lo que me ha motivado a escribir este libro", explica Otero. "Si no sintiera dolor al verles crecer y no me produjera ganas de amarrarles donde están no lo hubiera escrito".

David Otero es padre y hoy ha recibido su regalo: "Me ha regalado dos corazones unidos con una cuerda para que lo cuelgue en el estudio y un libro donde él iba explicando cosas de qué es su papá".