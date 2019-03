El problema de la identidad

Se ha atrevido Carlos Zanón a escribir una novela de Pepe Carvalho. Le ha dado permiso la familia de Manuel Vázquez Montalbán, titular de los derechos sobre su obra y por tanto sobre sus personajes, por lo que no ha incurrido en riesgo legal alguno. Habría sido extraño que lo hiciera, porque antes que novelista, Zanón fue y es abogado. Sin embargo, sí ha incurrido en un riesgo artístico máximo, al tomar entre sus manos un tótem de la novela negra española —por no decir directamente El Tótem— para exponerse al juicio de devotos y escépticos, que a veces no se sabe quién puede ser más viperino. El Carvalho de Zanón investiga entre Madrid y Barcelona, en el turbio e incierto verano de 2017. Ya que vamos a jugárnosla, hagamos un triple mortal. La novela, nada casualmente, se titula Problemas de identidad, y en ella vemos a un Carvalho apátrida —nada que objetar tienen en este aspecto los fieles de la saga, es un rasgo coherente con su trayectoria previa— que observa con melancolía y distancia el arrebato identitario que sacude su ciudad y el mundo. También se enamora de quien no debe, investiga una muerte, una desaparición, algunos asuntos menores. No sabe del todo quién es, como cualquiera de nosotros, pero quienes leemos sí lo sabemos: rehuyendo la tentación letal del pastiche, Zanón lo ha convertido en un personaje de Zanón. El original permanece incólume, y ahora tenemos este de propina. Todos contentos.

