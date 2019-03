Carlos, maquinista en horario nocturno

Carlos, ¿en la cabina del tren lleváis radio?

No no, para escuchar la radio tipo música y eso no... Llevo una radio para hablar con mi jefe y con el que regula la circulación de los trenes. Nada de entretenimiento, hay que ir concentrado mirando la vía y las señales.

¿Cómo son las cabinas por dentro?

Los trenes antiguos si que llevaban volante, pero no era para girar, era el acelerador. Hoy en día muchos de los trenes que circulan llevan este volante. Los que yo llevo son más modernos, tiene cuatro palancas: una es el acelerador y el freno eléctrico a la vez, otra es para prefijar la velocidad, otra es el freno de la máquina y otra el de todo el tren. Lo importante es mantener la velocidad y fijarse en las señales, el problema viene cuando se estropea algo.

Tú llevas trenes de mercancías, ¿no?

El tren más "gordo" que he llevado han sido 2.000 toneladas en total. Normalmente llevamos entre 800 y 1.200 contando la máquina, que pesa unas 90 toneladas.

¿Casi siempre circuláis de noche?

Casi siempre. Las pocas veces que voy de día da gusto, ves muchos ciervos, la naturaleza, animales, montañas muy cerradas... paisajes que no se ven normalmente.

¿Se te ha cruzado algún "bicho" raro?

Muy a menudo, alguna vez incluso he pillado a alguno. Es algo normal, la última vez no lo vi y tuve que parar el tren. No sabía si había sido un bicho o una persona, fue un susto, pero el tren que paso detrás me dijo que había sido un ciervo.