"¿A quién se le ocurre poner el partido de Cataluña en esta fecha?

El lunes 25 se juega en Montilivi el amistoso entre Cataluña y Venezuela. La Federación Española dio permiso hace dos meses a la catalana para jugar ese partido. Ayer, en el acto de presentación, desde la catalana dijo que era un gran logro haber tenido la autorización para jugar en una fecha para selecciones de la FIFA.

Este miércoles Gerard López va a dar a conocer la lista de convocados, aunque ya se ha filtrado. Este martes el Valladolid hizo un comunicado diciendo que no cede a sus jugadores ni a su entrenador y se ha montado el lío. Y no los cede porque entiende que se está jugando la vida y que tienen que primar sus intereses deportivos.

Se ha dicho que es un tema político pero yo creo que no. Mi información es que no. Entiendo la postura del Valladolid. No entiendo cómo se permite que un partido de selecciones autonómicas se juegue en fecha FIFA. No ocurre nunca. Creo que solo una vez en la historia. Siempre se juegan en navidades o cuando acaba la temporada.

Pero ahora, con equipos jugándose la vida, ceder a tu portero o a tu pieza clave del equipo y se se lesione me parece que es un brindis al sol. Así lo creo lo haga el Valladolid, el Cádiz, el Sevilla o lo haga quien lo haga. Lo que no entiendo, repito, es cómo se permite un partido en esa fecha, cómo la RFEF ha autorizado a la catalana a poner el encuentro en esta fecha.

El Rayo se suma a esa decisión del Valladolid y dice que Alex Moreno y Alberto no van tampoco a la selección catalana. Tampoco van Amat, Deloufeu, Gerard Moreno... Entiendo el razonamiento de los clubes para que digan no en este momento porque se están jugando la vida. Ojalá que no pase nada, pero Piqué va y el Barcelona se está jugando la Champions, la Liga y la Copa. Se juega la temporada.

Por cierto, los jugadores están obligados a ir con las selecciones reconocidas internacionalmente por la FIFA. Es una cuestión de reglamento. Así, si los clubes quieren cederlos, los ceden. Y si no, no los ceden. Entiendo que los clubes se nieguen en este momento de la temporada.