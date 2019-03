Dani Ceballos aprovechó la entrevista con Manu Carreño en El Larguero para zanjar de manera definitiva la polémica surgida entorno a la relación del futbolista con Zinedine Zidane.

A comienzos de esta temporada Ceballos llegó a comentar lo frustrado que se sintió la temporada pasada con el francés, llegando a decir que hubo un momento en que dio la temporada por "imposible" al ver lo poco que contaba Zidane con él.

Este miércoles en El Larguero, Ceballos zangó el tema. "He hablado recientemente con él y me dijo que había seguido mis partidos y que quería que siguiese los diez partidos al mismo nivel. Me dijo que iba a tener las mismas oportunidades que mis compañeros. Eso me tranquiliza".

También explicó lo que sintió durante la campaña pasada. "Un jugador, cuando llega joven al Madrid, siempre quiere jugar. Mi intención era tener el máximo de los minutos posibles. Pero Zidane fue claro conmigo y me dijo que tuviera en cuenta los jugadores que tenía por delante, que llevaban más tiempo. Me tocó un rol secundario que acepté. A día de hoy me ha servido para ser mejor jugador. No hay que dar más explicación".

Por último, reflejó la importancia del regreso del galo. "Todos sabemos de la importancia de Zidane para el equipo. Transmite calma, tranquilidad... es capaz de apagar fuegos cuando peor está el equipo. Ha llegado y le ha dado su sitio a Isco, a Keylor, que estaban un poco apartados porque no tenían la oportunidad de jugar y de sentirse importante. Zidane es justo con todos".