Ibai Gómez: "Nunca he cerrado las puertas a ningún equipo, todos tienen su encanto"

Ibai Gómez ha celebrado esta tarde sus 150 partidos con la camiseta del Athletic de Bilbao con una cena muy especial a la que ha invitado a 150 de sus seguidores. El encuentro, que ha tenido lugar en el Gran Hotel Bilbao, ha constado de un photocall con el futbolista, además de una charla y una cena "saludable y ecológica", conocida como dieta paleolítica, de la que propio jugador es seguidor. La intención era mostrar que “antes que futbolistas somos personas".

“Es un honor vestir tantos partidos con esta camiseta. Tengo la suerte de sentir mucho el cariño de mis seguidores en mis redes sociales y el respeto de la mayoría. Era una forma de acercarme a ellos y de agradecérselo de una forma diferente. Ha sido una tarde muy bonita”, comentaba el jugador del Athletic. Los elegidos fueron selecciones a través de un sorteo "con 75 ganadores de una entrada doble" a través de una de sus publicaciones de Instagram.

Durante la cena, Ibai ha comentado que se ha sentido "muy gusto" y que han hablado de temas "que realmente nos interesan a todos" como estilos de vida, anécdotas, entrenamientos o ídolos futbolísticos. Además, ha habido tiempo para preguntas como anécdotas de Marcelo Bielsa o la vuelta de Llorente, Ander Herrera o Javi Martínez. “Todo lo que sea para el Athletic Club que sea bienvenido. Tengo una gran relación con los tres, son grandísimos jugadores. Si creemos que es lo mejor para el Athletic, bienvenido sea, sin duda”, respondía a la misma pregunta.

En cuanto a un posible fichaje por la Real Sociedad, Ibai indica que "nunca he cerrado las puertas de ningún equipo en mi vida, tengo mucho respeto por todos los equipos, todos tienen su encanto. La vida es muy larga y no cierro las puertas a ningún equipo en absoluto”. Además, tras dos temporadas y media con el Alavés "no pensaba volver al Athletic, es una etapa que daba por cerrada", pero sigue pendiente de sus ex compañeros, a los que se le desea "siempre lo mejor" y "me gustaría que el año que viene jugase en Europa".

Hablando ya de cómo va la temporada en el Athletic de Bilbao, Ibai Goméz explica que "veremos poco a poco a donde somos capaces de llegar". Sobre los puestos de Europa, explica que "la ilusión esta ahí, mientras haya opciones, hay esperanza" pero prefieren seguir pensando a corto plazo. También siguen acordándose de Aduriz, un jugador que "marca la diferencia y que marca tanto goles que al final quieras o no se echa de menos".

Ibai Gómez también ha hablado con Manu Carreño sobre su dieta: “Siempre le he dado mucha importancia a la nutrición. Hay cuatro patas que son las más importantes para la salud: el descanso, el estrés, el entrenamiento y la nutrición. Cuando una de esas patas cojea, no funciona. Le doy importancia a todo. Mi objetivo es la salud y, a consecuencia de ello, viene el rendimiento que creo que ha subido y estoy muy contento. Es difícil al principio. Es crear hábitos de un estilo de vida saludable. No todos los días, pero en la rutina diaria de casa. No hablamos de rendimiento, si no de salud”.