"Cualquier pena que supere los 20 años implica que no vaya a salir nunca vivo" / ()

Escucha la entrevista completa en 'Hora 25':

La crónica europea la ha protagonizado este miércoles el nombre de uno de los peores personajes de la historia más reciente: Radoban Karadzic. El tribunal penal internacional de la haya ha elevado la condena al exlíder serbobosnio por los crímenes de la guerra de Bosnia, entre los años 92 y 95. El tribunal para la antigua yugoslavia le condenó a 40 años y ahora la corte lo sube a cadena perpetua.

Se confirma su culpabilidad por cinco crímenes de lesa humanidad, cuatro crímenes de guerra y el genocidio de Srebrenica. En el ayuntamiento de Sarajevo habían instalado una pantalla gigante para seguir la lectura del veredicto. Las madres de Srebrenica han recibido también entre aplausos la decisión. Allí fueron masacrados 8.000 musulmanes bosnios. Karadzic tiene ya 73 años. Morirá en prisión.

Ese tribunal está integrado por cinco magistrados. Uno de ellos es el español José Ricardo de Prada, que ha pasado esta noche por el programa 'Hora 25'.

Y es usted el único de los cinco magristrado que ha emitido un voto particular contra la cadena perpetua. ¿Por qué?

"El tema de la cadena perpetua es un clásico en derecho. Tiene unos aspectos, unos perfiles, que lo llevan más allá de la pena privativa de libertad, es la pérdida de cualquier horizonte de libertad y adquiere unos perfiles que dejan de ser hasta cierto punto humanos. No es que los hechos no sean extraordinariamente gravísimos, lo que pasa es que creo que no hay proporción posible en relación con los hechos. Cualquier pena es poca para la gravedad de los hechos de los que se le acusan y de los que se le considera responsable. En ese sentido, el derecho, a mi juicio, tiene que utilizar una forma razonable y racional de abordar este tema y no creo que sea la cadena perpetua"

¿Y entonces qué pena habría que imponerle?

Teniendo en cuenta la propia edad que tiene, cualquier pena que supere los 20 años implicaría que no vaya a salir nunca vivo del centro penitenciario. El tema de la prisión perpetua es el mismo tema que hemos visto en nuestro país con la prisión permanente revisable. Lo que da sentido al derecho es tratar civilizadamente lo que es incívico, lo que es desmesurado. Eso es lo que trato de exponer en mi voto particular.

La cadena perpetua que han impuesto a Karadzic es inapelable pero ha dicho su abogado que hará cuanto pueda para revertir el veredicto. ¿Tiene alguna opción?

Realmente, desde mi punto de vista no. El estatuto permite una revisión por causas excepcionalísimas, errores tremendos, pero no por el hecho de la prisión perpetua. Eso no es revisable. No se ha hecho hincapié en el aspecto de que la sentencia, y eso me ha preocupado y lo he expresado en el voto particular, es que no le condena por otros genocidios distintos del de Srebrenica, por otros actos de persecución, de sometimiento en campos de concentración. Se le ha condenado exclusivamente por crímenes contra la humanidad pero bajo mi punto de vista se podría haber condenado por genocidio. No habría razón para que no fuera genocidio. Habría sido una gran compensación desde el punto de vista de la verdad y la justicia no tanto la imposición de una pena simbólica como la prisión perpetua sino que se le hubiera condenado por su participación como genocidad.