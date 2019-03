"Desde que vivo en Sudáfrica no he conseguido nunca votar"

Leire vive en Sudáfrica desde hace cuatro años y desde entonces nunca le han llegado las papeletas a tiempo para votar, "las papeletas tienen que llegar por correo postal y aquí el correo postal funciona muy muy mal, aquí nadie lo utiliza. Lo intenté en las autonómicas y me llegaron un mes después; lo intenté con las generales en las dos ocasiones, en una me llegaron dos semanas más tarde y en otra diez días. Así que en ninguna de las tres ocasiones he podido votar", describe. Leire habló con el personal del Consulado y le sorprendió mucho que "la chica del Consultado me dijo que lleva viviendo aquí 15 años y sólo ha conseguido votar tres veces. Me lo dijo de una manera resignada que me impactó", describe. Para Leire, "tendrían que enviar las papeletas directamente al consulado y que pudiésemos votar ahí, como en cualquier colegio electoral".

