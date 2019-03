¿Quién protege a los pequeños youtubers?

Una mujer de Arizona ha sido detenida por maltratar a sus siete hijos adoptados a los que explotaba para nutrir su canal de Youtube. Los encerraba en armarios, los bañaba en hielo, los golpeaba o los dejaba sin comer y beber cuando los niños olvidaban un texto o no actuaban según sus instrucciones. El perfil psicópata de esta individua es tan marcado que seguramente hubiera hecho lo mismo de haber regentado un circo o un puesto ambulante. El problema en este caso no parece Youtube sino ella.

Pero, de manera lateral, pone sobre la mesa la extensión de un auténtico negocio que nos llegó desde Estados Unidos y que se extiende sin freno en España: el de pequeños y exitosos youtubers que pueden generar ingresos de miles de euros al mes para sus familias. Nadie les negará a los pequeños el derecho a mostrarse en las redes ni a los padres potenciar y beneficiarse de esa actividad, como no se les niega a pequeños actores, cantantes, modelos o deportistas. La diferencia es que esos negocios se han dotado de controles que hacen compatible la actividad con los derechos del menor, cosa que no sucede en las redes, en donde esa regulación no existe. Y sería conveniente ante la extensión del fenómeno, para controlar a aquellos padres, seguro que minoría, que no sepan ver la frontera que separa el divertimento rentable y la explotación del menor.