Víctor Rodado: "la clave es trabajar muchas horas, rodearte de talento y ser constante"

Hoy hemos tenido a un emprendedor que podríamos calificar de "todoterreno", Víctor Rodado. Su primer proyecto de emprendimiento comenzó en 2010, cuando lanzó la primera red social de fútbol en España, FUTMI, con 20 años. En 2013, con 23 años, llegó su gran proyecto, una herramienta para crea tu propia app, UPPLICATION, que vendió 5 años después. Ahora está con sus últimas startups, MINIMALISM Y MABUI, dos e-commerce, la primera de carteras y mochilas y la segunda de ilustraciones decorativas en madera.

Víctor Rodado estudió periodismo en Madrid, quería trabajar en los medios hasta que se dio cuenta de su pasión, crear empresas y equipos para hacer nuevos productor y conseguir algo bonito. Sus dos empresas, dos e-commerce, es decir, dos plataformas de compra y venta de productos. La primera, Minimalism, con casi dos años de vida está teniendo mucho éxito, una marca para la gente que no quiere ir marcada, que no necesita llevar un logo en la camiseta o la mochila para sentirse bien. "Lanzamos posiblemente la mini cartera más pequeña del mundo el primer año y vendimos más de 20.000 unidades, y ahora estamos con una mochila también" nos explica el emprendedor. Por su parte, Mabui, con seis meses de andadura, es la unión de artesanía y carpintería para crear ilustraciones en madera, bonitas y minimalistas. "Mabui surge porque mi abuelo era carpintero y algo se me pegó, así que decidí crear estos mabuis, estas ilustraciones en madera muy bonitas para decorar las casas a un costa muy razonable" narra Víctor Rodado. Ambas empresas tiene presencia en toda Europa, y Mabui además opera también en México.

En 2018, fue nombrado por la revista FORBES como emprendedor influyente en la categoría de 30under30. Un emprendedor que lleva 9 años en el mundo del emprendimiento creando distintas empresas con mayor o menor éxito. Profesor en ESIC y en The Valley, en la actualidad se encuentra en Uruguay recorriendo el mundo trabajando en remoto con sus proyectos