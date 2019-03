Tarantino recurre a Los Bravos para el primer tráiler de 'Érase una vez... en Hollywood'

El próximo 15 de agosto, Quentin Tarantino vuelve a la gran pantalla con la que será su novena película. Tras éxitos como Reservoir Dogs, Kill Bill o Pulp Fiction, el estadounidense vuelve con Érase una vez... en Hollywood. Una película, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que nos devuelve a los momentos finales de la época dorada de Hollywood.

Concretamente a 1969, donde la que fuera estrella de la televisión Rick Dalton, y su doble de acción Cliff Booth, tratan de abrirse camino en una industria que prácticamente no reconocen. Para ello recurrirán a la actriz Sharon Tate, vecina de Dalton, quien les ayudará a volver a una industria que poco tiene que ver de la que disfrutaron años atrás. Una oda al fin de la época dorada de Hollywood que promete ser una de las cintas del año.

Los Bravos protagonizan el primer adelanto

Apenas unas horas de mostrar las primeras imágenes oficiales de la película, Sony Pictures ha compartido el primer adelanto de la misma. Un tráiler, de minuto y medio de duración, en el que podemos ver a Dalton y Booth en acción. Después de una exitosa carrera en el western, los actores se adentran en otros registros con el objetivo de volver a ser lo que un día fueron.

Una de grandes sorpresas de este primer avance reside en la ambientación sonora del mismo. Con el objetivo de representar el Hollywood de finales de los años 60, el equipo de Quentin Tarantino se ha decantado por el grupo español Los Bravos, que ameniza las primeras imágenes de Érase una vez... en Hollywood a ritmo de Bring a little lovin.



Los Bravos en Estados Unidos

Apenas un año después de su formación, la banda de rock española triunfaba a nivel internacional con la canción Black is black. Una canción, que trata el desamor, que llegaría a ser número 2 de la lista de ventas del Reino Unido y al número 4 en Estados Unidos. Tras el éxito de esta canción, el grupo sacaría otros temas como Bring a little lovin, otro de sus temas más relevantes.

Escrita por el dúo de productores australianos Vanda & Young para la voz de Mike Kennedy y la guitarra de Antonio Martínez, Bring a little lovin es considerado como el segundo éxito de Los Bravos a nivel internacional. A pesar de no conseguir la repercusión de Black is black, la canción alcanzó el número 51 en las listas de ventas estadounidenses y permaneció ocho semanas en Billboard.