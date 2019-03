"No acabo de ver claro a qué juega esta Selección de Luis Enrique"

La Selección Española iniciará este sábado (20.45h y ante Noruega) su periplo en la fase de clasificación de la Eurocopa 2020 y antes del comienzo de esta cita, Manu Carreño analizó los primeros meses de Luis Enrique como seleccionador nacional

"Luis Enrique me tiene despistado", señaló Carreño. "Fue presentado el 19 de julio y yo todavía no sé cuál es el bloque de esta Selección, ni el once, ni a qué juega", continuó el director de 'El Larguero'. "Supongo que será cuestión de tiempo", añadió.

"Entre bajas, lesiones, rotaciones y los que se han ido, no acabo de ver claro cuál es el bloque de Luis Enrique", concluyó Carreño.