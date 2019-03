Día de la Poesía. Memoria de los poetas. El primero que se fijó en mi memoria fue Federico García Lorca. Entonces no se decían ni las causas de su muerte ni circunstancias de su vida, pero esos versos sencillos, llenos de agua y de vida y de sangre y de canciones me pareció un mundo. Fue tan poderosa su poesía que pudieron asesinar al poeta pero su poesía siguió creciendo, en una poderosa alerta contra la maldad y contra la muerte. Día de la Poesía. Hoy estrena Almódovar. Siempre me pareció un heredero de Lorca.

