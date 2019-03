'Brexit': horas decisivas

Es la historia interminable. A nueve días del fin del plazo, Theresa May solicitó ayer el aplazamiento del 'brexit', tres meses, hasta el 30 de junio. ¿Se puede respirar entonces? No, ni mucho menos. Ahora falta que Europa acceda al aplazamiento y para hacerlo Europa exige que el Parlamento a apoye a Theresa May votando a favor del acuerdo que la primera ministra pactó con los 27 ese mismo acuerdo que la Cámara ha rechazado con contundencia por dos veces.

Sin el sí del Parlamento, no hay aplazamiento; y sin aplazamiento, el viernes de la semana que viene se ejecuta el 'brexit' duro, pro las bravas, sin red. Y aún si se salva este trance, el camino va a seguir siendo muy pedregoso porque en tres meses nada sustancial va a cambiar. Y empezará entonces la negociación comercial propiamente dicha que ha de concluir a finales del año 2020 con la sociedad británica dividida, con los 27 con las uñas afiladas, no quiero ni imaginar cómo podrán ser esas conversaciones sobre interesas contantes y sonantes en asuntos muy concretos.

Con esta agudísima crisis de fondo, con los populismos xenófobos y extremistas en auge amenazando los débiles cimientos de la Unión las elecciones europeas del día 26 de mayo tienen una importancia enorme y creo que pesar de sus numerosos defectos, el proyecto europeo merece al pena y debe de ser apoyado.