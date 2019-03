"Muchas empresas empujan a que los padres no se integren en los cuidados familiares"

"Mi marido podía acceder a cuatro semanas de permiso de paternidad y su jefe le dijo que era algo voluntario, dejándole caer que estaba dentro de la empresa mal visto. Poco después el jefe tuvo una hija y no disfrutó de esas cuatro semanas", describe Sandra. "La sensación que yo tengo es que en realidad muchas personas creen que la solución a todo es la legislación, pero también es insuficiente el hecho de que no hay un verdadero convencimiento en la sociedad, se necesita mucha educación", asegura. Sandra considera que "en realidad en la empresa se empuja a que los padres no se integren en los cuidados familiares", y ella misma ha sufrido "medidas de conciliación en el papel".

