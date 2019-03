"La poesía te da armas para enfrentarte a la estupidez"

Hoy celebramos el Día Mundial de la Poesía con cuatro invitados de lujo muy ligados con el mundo de los versos: Joan Margarit, Benjamín Prado, Montse Iglesias y Carlos Olalla.

Paradójicamente, el últimolibro de Joan Margarit no es un poemario. "El romanticismo dejó muchas tonterías al arte". "La poesía y la vida no es lo mismo". "La vida está por debajo de todo". "Cuando uno comete un error y sale de él está entrando en el próximo".

Benjamin Prado "La poesía no es un oficio, pero es un orificio por el que entra la luz". "La poesía ilumina, te da armas para enfrentarte a la estupidez". "De todos los géneros literarios es el que mejor se ha adaptado a las redes".

Montse Iglesias en su Proyecto 'Amamos la poesía'. Tiene 114 millones de impactos. Son vídeos recitando poesía. Por ejemplo, Lorca en la voz de Irene Escolar o Sor Juana Inés de la Cruz en la boca de Blanca Portillo, "tenemos gente muy fiel. Los videos que hacen los actores son muy difundidos" . La RAE lo ha cogido como propio y les acompaña. "Es un flash, es un latigazo, y es fácil de compartir". "Los comentarios son maravillosos. Generan optimismo".

Benjamin Prado decía: "Hay que poner la poesía en pie, llevarla a escenarios. Margarit es una maravilla para leer, pero es un espectáculo verlo recitar".

Para Margarit: "La poesía se lee, en voz alta o baja, pero hay que recitarla".

En nuestro poetas nuestra compañera Sonia Ballesteros nos ha traído a jóvenes amantes de la poesía. Alex, Carmen y Sara son estudiantes, tienen 20 años y disfrutan leyendo versos. Saben muy bien por qué lo hacen, qué encuentran en un poema. Carmen se centra en las emociones, Alex dice que explora con la poesía.

En la segunda parte de la hora dedicada al día de la poesía el actor Carlos Olalla nos contaba que está escribiendo un monologo llamado Stanbrook, como el último barco que salió desde el puerto de Alicante lleno de republicanos, para darles visibilidad. En el recupera poetas del exilio como Francisco García loca (el hermano menor de Lorca), Carmen Castellote, León de Felipe, Manuel Altolaguirre.

Él representa el espíritu del barco, “vengo para recordar a todos los poetas que tuvieron que salir”. La idea es que en esa asamblea de los exiliados, los poetas se dirigen a al público de hoy preguntándoles ¿españoles de hoy que estás haciendo?

Hablando de la memoria histórica a Carlos Olalla le indigna que hoy haya más de cien mil personas en las cunetas que no se sepa dónde está Lorca y haya tantas palabras por los restos de Franco. Y matiza “cuando hablamos de las fosas no hablamos de huesos si no en el esqueleto de nuestra sociedad”.

Joan Margarit, ha recordado que “somos el segundo país con muertos en las cunetas”, y que la “única esperanza es la cultura".