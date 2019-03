Excusas para follar contigo

Como todos los elegidos, su aparición fue anunciada mucho antes de que aconteciera.

Todas las mujeres cercanas a mí han tenido aventuras con amantes jóvenes. Dicen las expertas, esas que tuvieron, que la carne tierna es la más jugosa para según qué recetas. No hay que añadir tantos ingredientes, basta con que aderezar en la medida justa, que asemos a la temperatura apropiada, para que la sola presencia de ese nuevo amante, sea un buen bocado…

Diez años menos que yo, ni un prejuicio sobre mis arrugas y muchas ganas de meterme mano. Esos fueron sus credenciales. Dejarme desnudar con el ansia del que me quiere rápido, dejarme acariciar por el que busca tocarme entera. Lamerme por delante y por detrás. Morderme hasta detrás de las orejas. Recorrerse primero el mapa antes de hacer la más mínima incursión. Arrasar sin ser el enemigo. Mi amante más joven que yo, quiso chulear de buen amante. Será por aquello de decir, que la que tanto sabe, sucumbió. No nos unió nada más que el deseo. Y este es esquivo. No aparece siempre que quieres y cuesta mucho recuperar el que se pierde. Mi amante más joven que yo no durmió conmigo. Dejamos en el aire la posibilidad no tener que hacerlo.

Ahora, si te cruzas de nuevo, ten algún motivo. Seguro que te di el tiempo suficiente como para que te buscaras alguno. Yo ya tengo un par de excusas para volver a follar contigo.