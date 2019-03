Paco Jémez: "¿Si me voy a quedar si bajamos? Sobre todo si bajamos"

El Rayo Vallecano se entrega a Paco Jémez. El canario coge las riendas de un equipo a seis puntos del Villarreal, 17º clasificado de LaLiga, a falta de 10 partidos para el final. Un Jémez que ha hablado claro y sin tapujos, como es costumbre para él, en El Larguero. Un Jémez que ha asegurado que, como a Martín Presa, le gustan las segundas y hasta las terceras partes, y que “si no hay tercera parte en el Rayo espero que haya una segunda muy larga, muy larga, muy larga”.

“Solo hay que mirar la tabla para darte cuenta de la dificultad, si a eso le sumas la racha de siete partidos consecutivos perdidos, o cortamos eso rápido o nos vamos a quedar sin tiempo, pero lo he visto hacer a otros equipos con lo cual no creo que nosotros no seamos capaces. La clave es limpiar la cabeza de los jugadores rápido”, ha asegurado.

“¿Si me voy a quedar si el equipo baja? Sobre todo si bajamos”, ha sido claro. A lo que, tras una breve pausa, ha añadido: “También si nos quedamos en Primera, por supuesto”.

Cuestionado sobre sus métodos, ha apuntado: “Si alguien nos asegura que metiéndonos todos atrás nos vamos a salvar, yo les meto. Pero si les meto todos atrás de igual manera me van a dar hasta… pero yo tengo un callo ya de la leche”.

Jémez apuntó en la presentación como entrenador del Rayo este jueves que irse fue la “peor decisión que tomé en mi carrera deportiva”, algo que ha explicado en El Larguero: “Lo fue porque creo que me debería haber quedado, el equipo había bajado y antes habíamos hecho los mejores números de la historia del Rayo en Primera. Es cierto que me senté con Raúl (Martín Presa) para quedarme. No llegamos a un acuerdo, luego surgieron muchas cosas que no vienen a cuento y que hicieron que tomara la decisión de marcharme, pero si volviese a vivir esa situación haría otra cosa”.

También en esa presentación, ha leído un comunicado de algunas de las peñas del Rayo Vallecano en contra de su contratación, ante lo que ha sido muy claro con Manu Carreño: “Desconocía la carta, me ha sorprendido porque no creo que nos lleve a ningún sitio, en estos momentos todos los que estamos aquí estamos para ayudar al equipo y sé que ellos van a estar, eso es lo que me tiene más tranquilo, pero muchas de las cosas escritas no son ciertas”.

“A mí me hubiera gustado que se sentaran conmigo, respeto la opinión de la gente, pero no puedo respetar de ninguna de las maneras cosas que no son ciertas ni voy a aceptar nunca faltas de respeto, yo antes de hablar mal de un aficionado del Rayo me cortaría la lengua”, ha añadido.